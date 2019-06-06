Около 3 млрд рублей вложат инвесторы в создание завода по производству панелей в Кашире

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Власти Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили с компанией "Архи те кто Инжиниринг" и ООО "УК "Кашира-Парк" соглашение о создании завода по производству панелей из легкого бетона в подмосковной Кашире, инвестиции в проект составят 3 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций региона.

Соглашение подписали заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, генеральный директор ООО "Архи те кто Инжиниринг" Александр Горнов и генеральный директор ООО "УК "Кашира-Парк" Дмитрий Зубов.

"Инвестиции в проект составят 3 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на председателя правительства Московской области Вадима Хромова.

По словам генерального директора компании Александра Горнова, чьи слова приводятся в сообщении, в результате реализации проекта будет создано порядка 800 рабочих мест.

"Мы представляем один из наших проектов по возведению домостроительного комбината по выпуску индустриальных домов, то есть быстровозводимых, из легкого бетона. Мы стараемся идти в авангарде не только проектных, технических, управленческих решений, но и в том, что связано с экономической обстановкой в стране. И в сочетании этих факторов, выбор Подмосковья для реализации проекта является очень правильным решением", - сказал Горнов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.