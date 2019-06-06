ОАК планирует осуществить "глубокую модернизацию" самолетов Sukhoi Superjet 100

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует произвести "глубокую модернизацию" самолетов Sukhoi Superjet 100, которая будет включать в себя повышение ресурсных показателей и снижение себестоимости. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.

"У нас сейчас на повестке дня стоит глубокая модернизация Sukhoi Superjet 100 с увеличением ресурсных показателей, с программой импортозамещения, где мы увеличиваем количество российских поставщиков со снижением цены и повышением его экономической привлекательности, внедрением большого количества цифровых сервисов, которые используются при его обслуживании", - сказал он.

SSJ-100 - самолет нового поколения, разработанный и произведенный компанией "Гражданские самолеты Сухого" (входит в ОАК). Он создан с применением новейших технологий в области аэродинамики, силовой установки и авионики, обеспечивающих эффективность эксплуатации и комфорт пассажиров. SSJ-100 рассчитан на перевозки на ближнемагистральных и среднемагистральных маршрутах. Самолет был впервые представлен публике в сентябре 2007 года. Первый полет SSJ-100 состоялся в мае 2008 года, а первый самолет был поставлен покупателю весной 2011 года.