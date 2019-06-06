{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подмосковье заключит на ПМЭФ 36 соглашений на общую сумму около 170 млрд рублей

По словам главы региона Андрея Воробьева, большинство подписанных в рамках форума соглашений реализуется на территории Московской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Подмосковье получит почти 170 млрд рублей инвестиций в результате заключения 36 соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), об этом в четверг сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Традиционно первый и второй день питерского форума очень насыщенные. Большое количество встреч <...> Мы подпишем 36 соглашений на 167 млрд рублей", - сказал Воробьев.

Он добавил, что традиционно большинство подписанных в рамках форума соглашений реализуется на территории Московской области.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
Онлайн
Петербургский международный экономический форум - 2019. День первый
XXIII ПМЭФ состоится 6-8 июня
Читать полностью