Золотодобытчик "Полюс" в 2019 году направит на IT-проекты $70 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Полюс" планирует в 2019 году направить на IT-проекты и цифровую трансформацию бизнеса порядка $70 млн, сообщил ТАСС гендиректор золотодобытчика Павел Грачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В общей сложности на проекты, связанные с IT, управлением данными и трансформацией бизнес-процессов, мы планируем направить в этом году порядка $70 млн", - сказал он.

Общие капвложения "Полюса" на 2019 год планируются в объеме $725 млн на всех активах.

По словам Грачева, портфель "Полюса" сегодня включает в себя десятки IT-проектов. "Часть из них - точечные решения по автоматизации и роботизации, включая карьерную технику, по использованию дополненной реальности в процессе обучения специалистов, по повышению промышленной безопасности. Вторая составляющая - управление данными", - рассказал он.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия). В 2018 г. компания добыла 2,4 млн унций золота.

Основным бенефициаром компании является сын Сулеймана Керимова Саид.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.