Проект по переработке кварцитов в Курской области может стартовать в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Реализация анонсированного в 2017 году проекта по переработке окисленных кварцитов на Михайловском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Курской области с инвестициями около 65 млрд руб. может стартовать уже во второй половине 2020 года. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме врио главы региона Роман Старовойт.

В 2017 году компания "Металлоинвест" рассматривала возможность инвестировать в переработку окисленных кварцитов на Михайловском ГОКе в Курской области 65 млрд рублей. Для решения вопроса на дробильно-обогатительном комплексе предприятия проводили эксперимент по промышленному обогащению окисленных кварцитов.

"Насколько я знаю, в текущем и следующем году идет разработка технико-экономического обоснования этого проекта, после прохождения этой стадии конечный размер инвестиций будет определен. Я общался с коллегами, там эффективность очевидна, и просто будут уточнятся параметры по времени и по объемам финансирования. Возможно, [реализация проекта начнется] даже во второй половине 2020 года - как будет принято решение собственником предприятия, как рынок себя поведет", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, проект направлен на производство продукции без увеличения добычи полезных ископаемых. Окисленные кварциты в отличие от неокисленных содержат меньше железа, однако их залежи в месторождениях велики.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.