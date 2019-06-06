Трансферты регионам на повышение оплаты труда бюджетников предложено продлить до 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Трансферты российским регионам из федерального бюджета, которые пойдут на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, предложено продлить до 2022 года. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Экономика и финансы", губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании консультативной комиссии Госсовета "Реализация национальных бюджетов" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас по 100 млрд на 2020-2021 годы предусмотрено. Поэтому первый вопрос, который хотелось бы поставить - это по 2022 году предусмотреть соответствующие трансферты. И на 2020, 2021 и 2022 годы федеральным бюджетом распределить эти средства, чтобы регионы могли отразить это в своей доходной части и твердо уже на эти средства могли рассчитывать", - сказал он, говоря о помощи регионам в повышении оплаты труда бюджетников.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.