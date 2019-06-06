Евразийский банк развития профинансирует создание производства в Чувашии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Евразийский банк развития профинансирует проект ПАО "Химпром" по созданию в Новочебоксарске производства пероксида водорода. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам подписания в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) кредитного соглашения между сторонами.

Ранее сообщалось, что ПАО "Химпром" вложит свыше 5,6 млрд рублей в создание производства пероксида водорода мощностью 50 тыс. тонн в год в городе Новочебоксарске в Чувашии.

"Председатель совета директоров ПАО "Химпром" Ярослав Кузнецов и председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов подписали кредитное соглашение о выделении финансирования в сумме 4,5 млрд рублей. Средства будут инвестированы в проект по производству пероксида водорода по антрахиноновой технологии мощностью 50 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что реализация проекта уже началась, утверждена проектная документация, идет процесс заключения договора с поставщиками оборудования. Производство планируют запустить в 2022 году. По словам Кузнецова, новое производство имеет стратегическое значение для России, так как позволит полностью обеспечить страну перекисью водорода, которая в настоящее время импортируется на 80%.

ПАО "Химпром" расположено в Чувашии, это одно из крупнейших предприятий химической индустрии в России. В 2018 году на предприятии запущено единственное в России производство гипохлорита кальция.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.