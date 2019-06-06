Госсовет предложил закрепить до 2024 года правила распределения налоговых доходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Экономика и финансы", губернатор Пермского края Максим Решетников предложил закрепить на долгосрочную перспективу до 2024 года действующие правила распределения налоговых доходов. Об этом он сообщил на заседании консультативной комиссии Госсовета "Реализация национальных бюджетов" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В качестве ключевого предложения предлагаем закрепить уже имеющиеся правила распределения налоговых доходов и бюджетные правила на долгосрочную перспективу до 2024 года, включая имеющийся уровень дотаций регионам и распределение дотаций по регионам", - сказал Решетников.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.