Саудовский министр Фалих на встрече с Путиным обозначил интерес к взаимным инвестициям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на встрече президента РФ Владимира Путина с иностранными инвесторами обозначил интерес к взаимным инвестициям двух стран. Об этом сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам мероприятия.

"Все, что я могу сказать, - что господин Фалих на встрече обозначил, безусловно, то, что Саудовская Аравия и [национальная нефтяная компания Saudi] Aramco планируют инвестировать в Россию и, соответственно, чтобы российские компании становились партнерами Aramco в Саудовской Аравии", - сказал он.

По словам Дмитриева, Фалих отметил то, что существующая нефтяная сделка со странами ОПЕК+ была крайне позитивна и для экономики России, и для экономики Саудовской Аравии, и для экономики всего мира. В частности, министр отметил, что инвестиции в отрасль фактически остановились два года назад, а благодаря росту нефтяных цен возобновились, что является крайне важным для роста экономики.