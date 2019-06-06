Псковские власти намерены модернизировать сети ЖКХ за счет привлечения инвесторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Администрация Псковской области намерена модернизировать изношенные сети ЖКХ за счет привлечения инвесторов и заключения с ними концессионных соглашений. Власти уже ведут соответствующие переговоры с крупнейшим частным федеральным оператором водоснабжения и водоотведения "Российскими коммунальными системами", сообщил ТАСС губернатор Михаил Ведерников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вопрос о реконструкции коммунальных сетей для региона имеет важное значение, так как степень физического износа объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры в Псковской области достигает 78%. Это самый высокий показатель среди субъектов Северо-Западного федерального округа. Ранее губернатор сообщал, что Псковской области необходимо около 5 млрд рублей, чтобы обеспечить качественную работу систем водоснабжения в муниципалитетах региона.

"Как один из вариантов - заключение концессионных соглашений. Мы с "Российскими коммунальными системами" ведем такие переговоры. Ну и сегодня с "Газпром межрегионгазом" будем обсуждать", - сказал Ведерников, отвечая на вопрос ТАСС о том, как администрация Псковской области намерена решать вопрос модернизации изношенных коммунальных сетей.

Кроме того, по словам главы региона, власти Псковской области "активно работают с Минстроем". "Мы и с фондом реформирования ЖКХ достаточно активно работаем, рассчитываем сейчас получить до 1 млрд рублей. Мы пишем грантовые заявки. У фонда порядка 15 млрд рублей на всю страну, мы все документы оперативно подготовили", - отметил Ведерников.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.