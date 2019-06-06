Алиханов: соглашения с муниципалитетами по нацпроектам излишние

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области выступил против введения в бюджетный кодекс нормы, обязывающей регионы заключать с муниципалитетами соглашения по реализации национальных проектов. Эта мера является избыточной, заявил он в четверг на заседании консультативной комиссии Госсовета: "Реализация национальных бюджетов", прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас в Калининградской области, я думаю в других регионах тоже, практически все параметры [взаимоотношений с муниципалитетами] установлены нормативным правовыми актами или законами, в том числе по реализации национальных проектов, законом о бюджете, в частности. Поэтому, на наш взгляд, дополнительно обязывать регионы только через соглашения работать с муниципалитетами <...> является избыточным требованием", - сказал он, уточнив, что эту норму предполагается внести в бюджетный кодекс.

Алиханов также предложил внести в бюджетный кодекс изменения, которые исключили бы норму, которая предполагает 10-процентное ограничение межбюджетных трансфертов по национальным проектам, которые регионы направляют в муниципалитеты в зависимости от объемов софинансирования. По мнению, эту норму нужно исключить на уровне региона, чтобы не ограничивать доступ муниципалитетов с высокой закредитованностью к участию в них. Алиханов также отметил, что, по его мнению, целесообразно было бы утверждать региональные проекты после того, как будут уточнены параметры всех федеральных проектов.

Контроль

Калининградский губернатор также обратил внимание на сложности процедур контроля софинансирования расходов по национальным проектам. "Очень сложно иногда проходить вот этот контроль, который осуществляет федеральное казначейство, зачастую у нас получаются накладки", - сказал он. Сроки согласований можно было бы сократить, если бы федеральное казначейство производило финансирование расходов за счет федеральных субсидий только с учетом доли софинансирования, которое установлено распоряжением правительства, отметил он.

Алиханов также указал на возросшее количество проверок, которые проводятся в регионах контролирующими органами в части реализации и расходования средств национальных проектов. Он предложил предоставить им доступ к электронному бюджету, чтобы сократить количество отчетов, которые вынуждены постоянно готовить региональные ведомства.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.