Фонд развития ветроэнергетики подал заявку на текущий отбор проектов ВИЭ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Фонд развития ветроэнергетики (создан на паритетной основе УК "Роснано" и "Фортум") подал заявку на участие в конкурсе по отбору строительства электростанций, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сообщил журналистам глава "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ-2019.

"Мы участвуем, это для нас важно. Хоть и объемы там (в конкурсе - прим. ТАСС) небольшие по сравнению с тем, что у нас уже есть, теине менее, это существенно", - сказал он, отвечая на вопрос участвует ли Фонд развития электроэнергетики в конкурсе.

В настоящее время подведены итоги первого этапа отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с вводом в 2020-2024 годах.

В рамках первого этапа отбора проектов ВИЭ, который проводился с 28 мая по 3 июня 2019 года, участники оптового рынка, подали заявки в отношении 14 объектов, совокупная заявленная мощность которых составила 660,98 МВт. Так, 10 заявок было подано в отношении ветровой генерации, 3 заявки в отношении солнечной генерации и 1 заявка в отношении гидрогенерации.

Второй этап конкурса пройдет с 4 по 10 июня 2019 года. В силу избыточности предложений ожидается конкуренция среди ветровой генерации, ввод которой планируется в 2024 году, и солнечной генерации с плановой датой ввода в 2022 году, отмечает ассоциация "Совет рынка".

Фонд развития ветроэнергетики в 2017 и 2018 ггодах получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период 2019-2023 годы. Ранее сообщалось о планах строительства ветряных электростанций в Ростовской области, Республики Калмыкия, Пермском и Ставропольском краях.