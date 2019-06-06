Госсовет предложил перейти на долгосрочные соглашения по трансфертам для нацпроектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Переход к долгосрочным соглашениям на предоставление регионам межбюджетных трансфертов должен быть осуществлен для стабильной реализации нацпроектов. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы", губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании консультативной комиссии Госсовета "Реализация национальных бюджетов" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Момент, который очень важен при реализации национальных проектов - это переход к долгосрочным соглашениям на предоставление межбюджетных трансфертов", - отметил он.

По его словам, порядки по предоставлению субсидий регионам приняты на год, в связи с чем федеральные органы боятся заключать соглашения за рамками одного года. Субъекты РФ не могут объявлять конкурс и расходовать средства, так как в условиях соглашений на предоставление этих субсидий, как правило, прописываются детально условия по всем расходам.

Он привел в пример Пермский край, где из 13 потенциальных соглашений, которые можно было заключить, подписано лишь одно, еще два размещены недавно федеральными органами власти для подписания субъектом. "Остальные соглашения даже не размещены. Поэтому, мне кажется, что это ключевое направление для того, чтобы мы, действительно, обеспечили стабильную реализацию нацпроектов", - добавил Решетников.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.