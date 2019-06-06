Якутия планирует реализовать нижегородский проект по отбору управленческих кадров

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают реализовать кадровый проект Нижегородской области "Команда правительства". Соответствующее соглашение главы регионов подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Совместно с правительством Нижегородской области мы реализуем в Якутии проект "Команда правительства", являющийся высокотехнологичным HR-механизмом системы управления человеческими ресурсами. Подписанное сегодня соглашение - это важный шаг, который направлен на создание в республике команды высокоэффективных управленцев", - цитирует пресс-служба главу Якутии Айсена Николаева.

Соглашение предполагает взаимодействие регионов при создании эффективной модели управления кадрами с использованием современных цифровых решений. "Мы готовы к совместной работе с Якутией, тем более, что обмен опытом - это всегда дорога с двусторонним движением", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Региональная программа "Команда правительства" была запущена в Нижегородской области в мае 2018 года. Создан специальный интернет-портал, кандидату на пост госслужащего необходимо зарегистрироваться на нем, пройти тесты, после чего специалисты проверят рекомендации, указанные соискателем в анкете. По кадровой программе за год в области назначены более 100 чиновников.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.