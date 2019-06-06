Эксперты оценили препятствия для цифровой интеграции транспорта Европы и Азии через Россию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Цифровая интеграция транспортной отрасли России и ее соседей требует завершения создания новой правовой базы, единой цифровой платформы, новой организационной культуры, создания доверительной среды и более плотной координации между странами. Об этом рассказали представители бизнеса и чиновники на сессии "Цифровой транспорт и логистика - лидерство России в транспортной интеграции Европы и Азии" Петербургского международного экономического форума.

"Мы должны снять административные барьеры на границе, мы должны обеспечить бесшовную перевозку, мы должны организовать четкое информационное, навигационное обеспечение транспортного комплекса. Обеспечить единую защищенную цифровую среду, единое пространство", - отметил замминистра транспорта России Алексей Семенов. По его словам, Россия должна использовать свои географические преимущества в международном транзите и предоставить перевозчикам комфортные и понятные сервисы.

Он напомнил, что несколько лет назад работа над законом об интеллектуальных транспортных системах была приостановлена фактически из-за отсутствия предмета регулирования. Но сегодня, по его словам, законодательных барьеров для внедрения полномасштабных отечественных цифровых систем нет. Ряд таких систем уже внедрен, по части завершаются эксперименты. В частности, он отметил систему экстренного реагирования при ДТП "ЭРА-ГЛОНАСС", систему "Платон" и отдельно рассказал про электронную систему пломбирования грузов.

Электронные пломбы

По словам Семенова, электронная пломба - одна из систем, которые будут внедрены в ближайшее время и которая поможет интегрировать на цифровой основе Россию в международный транзит. "Электронная система пломбирования, которую мы разрабатываем, основывается на использовании отечественного орбитального ресурса", - отметил он.

В саму пломбу записаны все данные о грузе, что помогает госорганам и бизнесу обеспечить прослеживаемость и контроль за перемещением груза по глобальным цепочкам.

"Эта система будет носить глобальный характер, - сказал Семенов. - Вначале мы выходим на страны ЕАЭС, а дальше будем предлагать коллегам". По его словам, в ближайшее время выйдут необходимые нормативно-правовые акты, и эта система будет внедрена в РФ после завершения эксперимента, который проводится совместно с Казахстаном.

Сомнения бизнеса

В то же время представители бизнеса отметили, что на пути такой интеграции остаются проблемы с количеством и совместимостью платформ разных участников транзитных цепочек. Впрочем, гендиректор компании "РТ-Инвест Транспортные Системы" Антон Замков считает, что непосредственно в существовании разных систем проблемы нет. По его словам, сейчас вопрос сместился в сторону массивов данных, правила их предоставления и взаимном обогащении систем, которые под управлением этих данных работают. "Необходимости менять что-то в действующих системах компаний нет", - считает он.

Но он выразил беспокойство в том, что, заявляя Россию как лидера бесшовных цифровых транспортных коридоров, мы априори не можем занять лидирующего положения. "С технической точки зрения все достигнутые результаты приемлемы. Данные передаются и используются, - пояснил он. - Но самое печальное, что с точки зрения создания доверенной среды сейчас эти данные другими государствами могут быть использованы только как справочные, но не могут быть использованы для принятия государственных решений".

По его словам, без решения этой проблемы цифровые решения останутся во внутренних границах России. По его мнению, эти вопросы возможно решать на уровне ЕАЭС и ШОС.

Готовность партнеров

"Важный момент по поводу транзита - это разная степень готовности наших партнеров к построению единой среды", - отметил директор по информационным технологиям ОАО "РЖД" Евгений Чаркин.

Сегодня, по его словам, Россия ушла далеко вперед, к примеру, с точки зрения построения электронного документооборота. "У нас более чем с десятком стран сейчас безбумажный электронный документооборот по железнодорожным перевозкам. Но могу сказать, что степень готовности зарубежных партнеров крайне разная", - подчеркнул он. И для успешной интеграции, по его мнению, необходима координация с точки зрения скорости внедрения решений.

Как добавил вице-президент по логистике НЛМК Сергей Лихарев, существует проблема "карго культа", которая препятствует внедрению и получению практического результата и отдачи от информационных систем в случае сильного несоответствия организационного и культурного уровня организаций и уровня технологий. По его мнению, именно она препятствует получению экономического эффекта и отдачи от информационных систем.

Защита данных

Как добавил Замков, распространению российских решений препятствует и вопросы, связанные с безопасностью данных. Так, подавляющее число телематических устройств в мире используют стандарт шифрования AES, рассказал он, тогда как в РФ шифрование регулируется ГОСТом и находится в зоне компетенций спецорганов.

"Но если мы хотим наше шифрование использовать как экспортный продукт, то надо с этим что-то делать. У нас сейчас нет ни межправительственных соглашений о признании этих данных и их обмена, нет процедур допуска к этим данным и так далее", - пояснил он, добавив, что AES при этом уже охватывает 90% мирового рынка.

Принуждение к сотрудничеству

По мнению президента группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева, необходимо прекратить споры о "курице и яйце": первоочередности законодательного регулирования или практических решений.

"Без принуждения участников процесса к взаимодействию, к интеграции на общей транспортной платформе мы далеко не продвинемся", - считает он.

По его мнению, чтобы Россия стала интегратором на транспортном пространстве Азии и Европы, необходимо создавать свой продукт с опережением того, что создается на самой инфраструктуре. "Продвигать его, подсаживать на него всех тех, кто взаимодействует с РФ и в плане торговли, и транзитного потенциала", - подчеркнул он.

Он напомнил, что пока шли споры, Россия уже вынуждена в лице ФГУП "Морсвязьспутник" присоединяться к мировым лидерам Maersk и IBM, которые создали СП для продвижения блокчейн-платформы для интеграции грузоперевозок.