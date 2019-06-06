ЦБ возобновит дискуссию с Минздравом о доступе страховщиков к медицинской тайне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Банк России возобновит дискуссию с Минздравом о разрешении доступа страховых компаний к сведениям, составляющим врачебную тайну, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах ПМЭФ-2019.

"Мне кажется, нам имеет смысл еще раз эту дискуссию с Минздравом провести. [На законопроект о допуске страховщиков к медицинской тайне] было отрицательное заключение правительства. Отрицательное заключение правительства было в первую очередь из-за отрицательной позиции Минздрава, который опасался, что предоставление права на получение информации, составляющей врачебную тайну, приведет к утечке этой информации и ее какому-то там использованию в недобросовестных целях. С нашей точки зрения, эта система ничем не отличается от иных систем распространения личных данных, иных видов тайн, должны быть установлены определенные контрольные механизмы, это можно сделать", - сказал он.

Чистюхин подчеркнул, что доступ к такой информации должен осуществляться с согласия застрахованного. "Это точно поможет получению более быстрой выплаты и в большем объеме", - сказал он.