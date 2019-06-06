Удмуртия и компания "ТВЭЛ" подписали соглашение о создании технологичных продуктов

ТАСС, 6 июня. Глава Удмуртии Александр Бречалов и президент топливной компании Росатома "ТВЭЛ" Наталья Никипелова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение, которое призвано содействовать созданию высокотехнологичных продуктов для российского и зарубежного рынков, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Документом предусматривается создание новых высокотехнологичных продуктов для российского и международного рынков в кооперации с предприятиями региона. <…> Особо отмечена необходимость совместных усилий по проведению поиска и предварительному отбору стартапов и идей для бизнес-акселератора АО "ТВЭЛ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в дополнение к дорожной карте стороны уточнили направления сотрудничества в области производства оборудования и продукции для ТЭК, в частности, с компаниями "Ника - Петротэк", "Воткинская промышленная компания", "Техновек", "Иждрил Холдинг" и "Ижнефтемаш". "Мы реализуем практические шаги по развитию бизнес-партнерства с Удмуртской Республикой, созданию новых высокотехнологичных производств, а соответственно, и новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба Никипелову.

В свою очередь, глава Удмуртии отметил, что в рамках соглашения республика и компания будут также прорабатывать проекты по встраиванию продукции для ТЭК в производственную цепочку "РусВэллГруп".

Как сообщалось, в апреле 2018 года делегация "ТВЭЛ" провела работу на 12-и промышленных предприятиях республики, включая ИЭМЗ "Купол", "Аксион", Сарапульский электрогенераторный завод, завод "Элеконд", а также посетила ведущие высшие учебные заведения республики. В ходе поездки участники обменялись информацией о разработках в сфере аддитивных технологий, накопителей энергии и нефтесервиса.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.