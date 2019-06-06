Минэнерго поддерживает создание дополнительных экономических стимулов для ВНХК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Минэнерго России поддерживает дополнительное льготирование "Восточной нефтехимической компании" (ВНХК) "Роснефти", но для этого необходимо просчитать экономику проекта и выработать подходящее решение. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Мы всегда поддерживали развитие нефтехимии на Дальнем Востоке, проект коммерческий, он должен быть окупаемым, большие инвестиции. Думаю, что этот проект еще будет реализован, для этого, действительно, нужно посмотреть экономику и, если нужно, создать экономические стимулы. Какие-то конкретные предложения мы смотрим, и компания, и Минфин", - отметил он.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин говорил, что первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов на совещании в правительстве не исключил предоставления дополнительных льгот для реализации проекта строительства Восточного нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке.

Сообщалось, что компания была вынуждена отказаться от реализации проекта ВНХК из-за нерентабельности проекта в условиях нестабильной налоговой системы, в том числе реализации налогового маневра в нефтяной отрасли.

О проекте

"Роснефть" планировала построить нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в Приморском крае в две очереди - нефтепереработка мощностью 12 млн тонн в год и нефтехимия мощностью 3,4 млн тонн в год. Изначально предполагалось, что для его реализации будет привлечена китайская компания ChemChina. Однако впоследствии "Роснефть" сообщала, что намерена определиться с партнером по ВНХК в течение двух лет, а к осени 2018 года - с окончательной конфигурацией проекта.

В марте 2018 года глава "Роснефти" Игорь Сечин отмечал, что компания ведет доработку проекта в связи с изменением макроэкономических условий. На тот момент инвестиции оценивались в 800 млрд рублей.

13 мая первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров в ходе телефонной конференции сообщил, что компания исключила строительство ВНХК из инвестиционных планов в связи с потерей рентабельности проекта в результате реализации налогового маневра в нефтяной отрасли.