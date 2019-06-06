Станции доочистки сточных вод стоимостью 500 млн рублей построят в Якутии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Около 500 млн рублей инвестируют в строительство станции доочистки сточных вод на горно-обогатительном комплексе (ГОК) "Денисовский" в Якутии, сообщила ТАСС председатель совета директоров ООО "Колмар Груп" Анна Цивилева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"На ГОК "Денисовский" ведется строительство станции доочистки сточных вод стоимостью 500 миллионов рублей. В целях снижения негативного воздействия на водные объекты сточными водами АО "ГОК "Денисовский" совместно с партнером выполняет комплекс работ, направленный на проектирование, поставку оборудования и собственно строительство станции доочистки шахтных вод. Ввод станции в эксплуатацию обеспечит повышение качества воды, сбрасываемый в водный объект ручья Дежневка", - сказала Цивилева.

По ее словам, реализация проекта, которая будет осуществлена в середине 2020 года, существенно повысит экологическую безопасность комплекса.

Угледобывающая компания "Колмар" является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия", владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля. Основной специализацией ТОР определена добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.