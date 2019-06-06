В Госсовете заявили, что стройматериалы для дорог подорожали к началу работ по нацпроекту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Материалы для ремонта и строительства дорог выросли в цене в среднем по России на 40% к началу их проведения по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил в четверг в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) врио главы Курской области Роман Старовойт, возглавляющий подгруппу по теме "Транспорт" по подготовке заседания президиума Госсовета.

"Риски уже проявились, на 30-40% вырос в цене дорожный битум и инертные материалы в среднем по России. Я возглавляю подгруппу рабочей группы по подготовке Госсовета по теме "Транспорт", и в рамках этой работы мы получаем информацию от всех субъектов России, обобщаем ее и уже в рамках заседаний нашей подгруппы, рабочей группы сделаны первые шаги, которые позволят выровнять эту ситуацию. Например, Минтранс и Росавтодор создали такие условия, что можно сейчас заключать государственные контракты не каждый год в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а на три года", - сказал он.

Как отметил Старовойт, подобные изменения позволят подрядчикам после заключения контрактов закупать необходимые для дорожных работ материалы зимой, когда цены на битум, песок и щебень снижаются. "Это один из примеров, который может снизить риски. Некоторые регионы используют или подведомственные учреждения, или специально созданные организации и реализуют своего рода "давальческую" схему, когда подведомственные учреждения субъекта России, имея финансовые средства, сами закупают оборудование, битум, если есть возможность его хранить, а летом, когда заключаются государственные контракты, они отдают этот материал подрядчику", - пояснил Старовойт.

По словам собеседника агентства, участники подгруппы обобщают сложившиеся в разных регионах практики реализации нацпроекта, после чего их проанализируют, чтобы решить проблемы в преддверии следующего сезона проведения дорожных работ.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.