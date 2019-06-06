Ярославская область намерена подписать в ходе ПМЭФ соглашения на 100 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Ярославской области запланировали подписание порядка 20 соглашений на сумму около 100 млрд рублей в ходе работы Петербургского международного экономического форума, сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Миронов.

"Мы планируем подписать порядка 20 соглашений с общим объемом инвестиций порядка 100 млрд рублей. Это очень хороший результат, мы над ним целый год работали практически. На сегодняшний день мы подписали соглашение с компанией "ХайТек" по IT-технологиям <…> и с компанией "Технопром", общим объемом инвестиций порядка одного миллиарда рублей в развитие туристического рекреационного комплекса в Переславле-Залесском", - уточнил губернатор.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.