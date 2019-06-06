Группа "Открытие" может получить чистую прибыль около 25-26 млрд рублей в 2019 году

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Группа "Открытие" может получить чистую прибыль на уровне 25-26 млрд рублей в 2019 году. Об этом заявил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в опубликованном в пятницу интервью газете "Известия".

"Группа должна дать 25-26 млрд рублей чистой прибыли. По результатам пяти месяцев, по РСБУ у банка 24 млрд рублей прибыли. Очевидно, что результаты за год превысят плановые ожидания", - сказал он.

Чистая прибыль банка "ФК Открытие" в 2018 году, по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), составила 5,9 млрд рублей.

В группу "Открытие" входят одноименный банк, группа "Росгосстрах" (универсальная компания и дочерний страховщик жизни), Росгосстрах банк, НПФ "Открытие" (создан путем объединения трех НПФ группы - "Лукойл-Гарант", НПФ "Элекроэнергетики" и НПФ "РГС"), а также компании "Открытие брокер", УК "Открытие", "Открытие факторинг", банк "Точка", "Таможенная карта", Балтийский лизинг". Отдельно в группе выделен банк непрофильных активов "Траст", куда выведены непрофильные активы ряда санируемых ЦБ банков.