Мосты на Сахалин и Хоккайдо подключат Японию к РЖД и Северному морскому пути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Строительство моста с материка на Сахалин, а также соединение его с японским островом Хоккайдо, позволит включить порты Японии в систему Российских железных дорог и Северного морского пути. Об этом сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Мост должен стать ничем иным как продолжением БАМа, и это очень важно, потому что если БАМ будет вести на Сахалин, где есть порты, она станет помощником Транссибу, который сегодня уже перегружен. Еще больше позиция моста усиливается тем, что он будет находиться на пересечении Северного морского пути и железной дороги, что дает России колоссальное преимущество в конкурентной борьбе. Но как только будет переход на материк, немедленно появятся люди, которые будут разрабатывать переход на Хоккайдо. Мало того, что продукция пойдет по этому логистическому пути, еще и порты Японии станут частью этого большого перекрестка", - сказал Лимаренко.

Он отметил, что мост на Сахалин слишком востребован, чтобы не быть построенным. "Появление этого моста также очевидно, как появление Суэцкого канала. Потому что сама природа определила это место, осталось человеку только чуть-чуть помочь", - добавил глава Сахалинской области.

Проект строительства железнодорожной линии Селихино (Хабаровский край) - Ныш (Сахалинская область) с мостовым переходом пролива Невельского увязан с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог. Общая длина железнодорожной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта - 540,3 млрд рублей.

В мае ТАСС сообщал, что компания "Дальгипротранс" выполнила около 70% проектных работ для строительства железной дороги с переходом с материка на остров Сахалин. Разработка основных проектных решений будет завершена в октябре.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.