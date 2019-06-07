США планируют ввести новые экономические санкции против Венесуэлы в ближайшие недели

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты ужесточили ограничения в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA и планируют ввести новые санкции против латиноамериканской страны в ближайшие несколько недель. Об этом заявил в четверг агентству Reuters представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) внесло изменения в выдаваемые Минфином США лицензии, позволяющие осуществлять некоторые сделки с венесуэльской компанией. Как сообщается на сайте организации, тем самым ведомство "уточняет, что эти лицензии не разрешают сделки или действия, связанные с прямым или косвенным экспортом и реэкспортом понизителей вязкости нефти в Венесуэлу".

"Изменение формулировок является предупреждением для компаний во всем мире, что любое продолжающееся взаимодействие или сделки с PDVSA по продаже понизителей вязкости нефти находятся под угрозой и являются предметом потенциальных санкций в будущем", - пояснил представитель администрации Соединенных Штатов. По его словам, власти США планируют ввести новые санкции против Венесуэлы в ближайшие несколько недель.

Как отмечает Reuters, PDVSA использовала произведенные в США понизители вязкости, чтобы иметь возможность экспортировать добываемые в стране сверхтяжелые сорта нефти. Однако в январе Вашингтон прекратил такие поставки, после чего компания начала искать поставщиков в других странах.

Администрация США 28 января ввела санкции против PDVSA, заморозив активы компании на $7 млрд. Вашингтон готов ослабить санкции только в том случае, если контроль над компанией перейдет к лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо. По заверению правительства США, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.

Ситуация в Венесуэле

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Помимо Бразилии, диппредставители Гуайдо признаны в США, Аргентине, Парагвае, Эквадоре и ряде других стран.