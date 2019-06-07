СУЭК договорилась о сотрудничестве с японским экспортным кредитным агентством NEXI

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) и японское экспортное кредитное агентство Nippon Export andInvestment Insurance (NEXI) договорились о сотрудничестве с целью поиска возможностей для развития бизнеса. Меморандум о взаимопонимании был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Подписи под документом поставили генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский и президент NEXI Масафуми Накада.

"NEXI - это организация, которая позволяет японским фирмам вести дела за границей, вести экспортные операции и осуществлять различные проекты. У СУЭК есть хороший опыт взаимоотношений с японской стороной, в частности, были подписаны соглашения с японскими фирмами, которые занимаются электроэнергетикой. Сейчас эта возможность будет использована для расширения финансирования сотрудничества. СУЭК и NEXI будут еще более активно осуществлять совместные проекты, и я надеюсь, что через эти взаимоотношения двух фирм будут развиваться взаимоотношения между нашими двумя странами", - прокомментировал соглашение Накада.

"Мы надеемся, что новый меморандум станет основой для заключения в ближайшие месяцы новых сделок, которые позволят углубить наше сотрудничество, увеличить инвестиции в интересах двух стран", - добавил Рашевский. Глава СУЭК напомнил, что с 2012 по 2018 годы компания уже привлекала кредит в размере $200 млн под гарантии NEXI для развития своих дальневосточных добывающих и логистических активов, в частности, портов Дальтрансуголь и Ванино. "Оба предприятия являются ключевыми для СУЭК и работают для поставок нашей продукции на рынок Японии. СУЭК является крупнейшими российским поставщиком на рынок Японии, в 2018 году объем поставок превысил 7 млн т", - сказал Рашевский.

В беседе с журналистами глава СУЭК отметил, что подписание меморандума позволит, с одной стороны, увеличить инвестиции в угольную отрасль, в Дальний Восток и Сибирь - регионы присутствия компании; с другой - укрепить присутствие СУЭК на важном для компании японском рынке.

"Сейчас мы рассматриваем сделку на $50 млн по гарантии NEXI под кредит банков на поставки японского оборудования, мы активно используем оборудование японских фирм, умеем ставить мировые рекорды на этом оборудовании", - рассказал он. Срок поставки оборудования - 2019-2020 годы, добавил глава "СУЭК". В рамках меморандума, по его словам, планируются и другие сделки.

СУЭК - крупнейшая угольная компании России с производственными активами в семи регионах РФ, в том числе в Кузбассе. В СУЭК входят 18 разрезов, восемь шахт, девять обогатительных фабрик и установок, три порта, в которых компания является одним из основных акционеров. Основной акционер СУЭК - Андрей Мельниченко.

NEXI - правительственное экспортноеагентство Японии, целью которого является поддержка деловой активности японских компаний путем предоставления страхования экспортных кредитных соглашений, страхования инвестиций и других видов страховых продуктов.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.