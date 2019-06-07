Предприниматели Югры в 2018 году заключили сделки через Alibaba на $327 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Малый и средний бизнес Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 году смог продать свои товары на $327 тыс. Интерес у жителей Китая к продукции югорского бизнеса есть, заявила губернатор Югры Наталья Комарова ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Размещать свои товары на одной из крупнейших электронных площадок Alibaba.com предприниматели Югры начали в марте 2018 года. За девять месяцев прошлого года им удалось заключены контракты на сумму $327 тыс. Мы видим, что интерес к их продукции в Китае есть", - сказала Комарова.

По ее словам, в среднем страницу с товарами Югры посещали по 170 гостей в месяц из стран Африки, Азии, Европы, Средней Азии, Северной Америки, Южной Америки. Среди товаров из Югры, которыми интересовались покупатели - орехи и рыба.

"Орехи - это интересно, тут можно смотреть на промышленную основу и формировать плантационные возможности для выращивания. Т.е. это достаточно перспективная вещь, к тому же экологически чистая и полезная. Мы считаем, что этот товар должен пойти в Китае", - добавила Комарова.

Как сообщается на сайте регионального правительства, по данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Югры с Китаем с 2016 по 2018 год составил $8,5 млрд, импорт - 3,4%, экспорт - 96,5%. В товарной структуре экспорта преобладают минеральные продукты. Также экспортируются пиломатериалы, оборудование и транспортные средства.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.