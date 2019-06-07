Заседание ПМЭФ "Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы"

ТАСС/Ruptly/Росконгресс

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проходит пленарное заседание "Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы".

В мероприятии принимают участие первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин, ректор Российской академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау.

Модератор заседания - председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.