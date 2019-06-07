Возведение скотоводческих ферм под Тулой завершат в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Реализация проекта по созданию ферм с пастбищным содержанием крупного рогатого скота в Тульской области завершится в апреле 2020 года. Одну из трех ферм уже ввели в эксплуатацию, сообщил ТАСС в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Алексей Дюмин.

Агрохолдинг "Мираторг" в феврале 2019 года на полях Российского инвестиционного форума в Сочи заключил соглашение с правительством Тульской области о создании в регионе трех скотоводческих ферм (инвестиции составят 3 млрд рублей), а также предприятия по переработке плодоовощной продукции и картофеля.

"Ферма в Киреевском районе уже введена в эксплуатацию, в Арсеньевском районе планируется запустить до конца 2019 года, а в Суворовском районе - в апреле 2020 года", - сказал собеседник агентства, отметив, что компания ранее ввела в эксплуатацию в регионе десять ферм мясного направления.

Говоря о планах холдинга по строительству перерабатывающего плодоовощную продукцию предприятия, губернатор отметил, что на данном этапе прорабатываются документы для начала проектирования. Основной этап реализации начнется в 2020 году. Одновременно с этим ведется строительство мощностей по первичной обработке и хранению овощей и картофеля.

Первое производство мяса ягнят под Тулой

Первая площадка по промышленному производству ягнятины будет запущена в Тульской области уже в октябре текущего года. Завершить проект по возведению двух овцеводческих комплексов стоимостью 6 млрд руб. планируется в 2020 году.

Как сообщалось, агрохолдинг "Мираторг" и Тульская область в октябре 2018 года заключили инвестиционное соглашение о создании в регионе индустриального производства ягнятины. Первым шагом в реализации договоренностей стало возведение двух овцеводческих комплексов.

"Сейчас в Тепло-Огаревском районе начался монтаж металлоконструкций для первой фермы. Плановая дата запуска первой овцеводческой площадки - октябрь 2019 года, второй - 2020 год", - сказал Дюмин.

Два овцеводческих комплекса закрытого типа в Тульской области с созданием 150 рабочих мест будут рассчитаны на круглогодичное содержание 60 тыс. овец. Первую в России промышленную овцеводческую ферму ввели в эксплуатацию в Курской области в конце сентября 2018 года. Общие инвестиции холдинга в проект по созданию 12 овцеводческих комплексов в регионах России превысят 27 млрд руб.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.