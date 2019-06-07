Презентация результатов нацрейтинга состояния инвестклимата в регионах РФ. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly/Росконгресс

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проходит презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

В мероприятии, в частности, принимают участие помощник президента РФ Андрей Белоусов, вице-премьер Виталий Мутко, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, президент "Опоры России" Александр Калинин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.