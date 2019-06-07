Ингушетия до конца лета проработает вопросы сотрудничества с Китаем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены до конца августа проработать вопросы сотрудничества с Китаем в сфере экономики, сообщил в пятницу ТАСС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мною дано поручение правительству максимально проработать вопросы с китайскими инвесторами, чтобы понять с каким регионом, провинцией Китая мы можем взаимодействовать и в какой сектор экономики мы можем пригласить китайскую сторону. До августа эти вопросы должны быть проработаны", - сказал он.

По словам Евкурова, у региона уже есть идеи и механизмы по налаживанию связей с инвесторами из Китая, которые реализуют свои инвестпроекты в России.

"Сейчас в Туле открылся великолепный завод по производству китайских джипов и внедорожников, я проведу встречу с губернатором Тульской области, переговорим о том, чтобы открыть дилерский центр в Ингушетии <...> и через это можно начать взаимодействовать с теми китайскими предпринимателями, которые работают в регионах России", - добавил глава региона.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.