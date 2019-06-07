Минэкономразвития ожидает быстрого замедления годовой инфляции с июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает быстрого замедления годовой инфляции в России с июля на фоне ограниченной индексации тарифов с 1 июля и снижения цен на плодоовощную продукцию, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Сейчас, мы видим, начинается снижение цен на плодоовощную продукцию, поэтому от продовольственного сегмента зависит, будет дефляция или нет, но, учитывая ограниченность индексации тарифов с 1 июля, оно будет меньше, чем 1 июля прошлого года, это, конечно, все вместе может сыграть в пользу довольно быстрого замедления инфляции", - сказал он.

Ранее Минэкономразвития опубликовало доклад, в котором сказано, что инфляция в июне в годовом выражении замедлится до 4,8-4,9% и на конец года может быть ниже 4%.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ на конец 2019 года должна составить 4,3%. В ЦБ отмечали, что ожидают к концу 2019 года инфляцию на уровне несколько выше 4%.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.