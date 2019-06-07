Строительство логистического центра в Севастополе оценивается в 1,5-2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Строительство оптово-распределительного центра, который планируется создать в Севастополе в целях снижения цен на продукты, обойдется, по текущим оценкам, в 1,5-2 млрд рублей, сообщил ТАСС в пятницу губернатор Дмитрий Овсянников в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее сообщалось, что для сдерживания цен на продукты питания, которые на полуострове выше, чем в соседних регионах РФ, планируется открыть в Крыму и Севастополе логистические центры.

"Есть понимание, что это будет стоить порядка 1,5-2 млрд рублей, [общая площадь будет] порядка 50 тыс. кв. м. Переговоры с потенциальными инвесторы уже велись, и сейчас мы понимаем, что этот проект нуждается в поддержке", - сказал Овсянников.

Он уточнил, что на данном этапе власти подбирают земельный участок для строительства ОРЦ, оценивают, насколько он будет обеспечен инфраструктурой, в том числе железнодорожным и автомобильным подъездами; в настоящее время рассматриваются два варианта земельных участков.

Овсянников добавил, что строительство ОРЦ - не единственная мера, которую предпринимают власти города для снижения цен. В Севастополе проводятся ярмарки, где небольшие местные производители предлагают свою продукцию, и цена на нее получается ниже магазинной. Достигнута договоренность с торговыми сетями о минимальных надбавках на перечень социально значимых продуктов питания.

"У нас индексы в 2015-2016 году были двузначными: на 14-15% рост цен. Сегодня эта цифра ближе к другим субъектам РФ", - указал он на результат проводимой работы.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.