Нижегородская область подготовила 3 проекта размещения института производительности труда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Создание института повышения производительности труда в Нижнем Новгороде оценивается от 4,3 до 9,3 млрд рублей в зависимости от места размещения. Об этом сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В настоящее время подготовлена концепция создания института. Мы разработали три основных варианта размещения - в зоне аэропорта, в Анкудиновке и на Комсомольской площади. В зависимости от места размещения стоимость проекта составит 4,3, 4,7 или 9,3 млрд рублей соответственно", - отметил Никитин.

Он добавил, что институт может стать "локомотивом для развития территорий, вдохнуть в них новую жизнь". Финансирование проекта предполагает привлечение кредитных средств, средств инвестора и бюджетных денег. "Оптимальный вариант - 45% средств кредитора, 20% - инвестора, 35% - бюджета", - уточнил Никитин.

Глава региона подчеркнул, что проект создания института поддержали министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и рабочая подгруппа "Производительность труда" Госсовета России. "Далее мы планируем выйти с проектом на Государственный совет Российской Федерации и представить его президенту. В идеале нам хотелось бы, чтобы проект был реализован к 800-летию Нижнего Новгорода (отмечается в 2021 году)", - сказал Никитин.

Ранее сообщалось, что создание института производительности труда в Нижнем Новгороде позволит готовить руководителей и профессиональные коллективы предприятий, а также тренеров и преподавателей для региональных центров компетенций. Власти региона рассчитывают, что институт впоследствии станет частью научно-образовательного центра (НОЦ).

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.