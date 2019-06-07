Якутия и "Сбербанк Лизинг" будут вместе привлекать средства на реализацию нацпроектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) и "Сбербанк Лизинг" на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, которое предполагает сотрудничество в привлечении внебюджетных средств на реализацию инвестиционных и национальных проектов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Соглашение предусматривает сотрудничество по вопросам привлечения внебюджетных средств для реализации инвестиционных и национальных проектов в промышленном производстве, агропромышленном и лесоперерабатывающем комплексах, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве и других отраслях. В обязательства АО "Сбербанк Лизинг" также входит предоставление участникам инвестиционных проектов, реализуемых на территории республики, информационной и консультационной поддержки по вопросам лизинга", - говорится в сообщении.

В частности, в рамках соглашения "Сбербанк Лизинг" предоставит Якутии возможность на базовых условиях лизинга приобрести пассажирский автотранспорт и коммунальную технику для подразделений противопожарной службы и филиалов республиканского жилищно-коммунального предприятия. При этом оплата лизинговых платежей может осуществляться как из республиканского бюджета, так и из бюджетов муниципальных образований.

Глава региона Айсен Николаев ожидает, что соглашение расширит сотрудничество Якутии и "Сбербанк Лизинг" также в области здравоохранения, особенно в части оснащения медицинских учреждений республики современным программным обеспечением и цифровыми технологиями в сфере телемедицины.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.