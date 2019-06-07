Иностранные инвесторы интересуются возможностью строить отели в Севастополе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Севастополя ведут переговоры с зарубежными инвесторами, готовыми развивать в городе отельный бизнес, сообщил в пятницу ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Что касается инфраструктуры - надо строить новые объекты размещения туристов, и мы ищем инвесторов. Буквально на прошлой неделе была встреча с иностранными инвесторами, которые готовы строить крупнейшие отели", - сказал он, не уточнив, о каком именно инвесторе идет речь.

В 2017-2018 годах рост турпотока в Севастополь составлял около 20%. В прошлом году город посетили свыше 436 тыс. туристов - в эту категорию входят те, кто приехал на несколько дней. Экскурсантов (тех, кто приехал в город без ночевок) было свыше 2,5 млн человек, что на 64% выше, чем годом ранее.

Овсянников отметил, что рост числа туристов ожидается в Севастополе и в этом году - за первые четыре месяца город посетили на 23% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.