ВТБ не исключает снижения ставок по потребкредитам в случае снижения ключевой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин не исключил, что банк будет снижать ставки по потребительским кредитам в случае снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом он сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ. При этом он считает, что потребкредиты - рискованный сегмент, и к концу года на них нужно "более внимательно посмотреть".

"ЦБ иногда говорит, что ставки не зависят от ключевой, а я считаю, что зависят всегда. Поэтому будет снижаться ключевая ставка - конечно же, будут снижаться ставки и по потребкредитам", - сказал Костин.

"И тем более, что самые рискованные потребкредиты, их сейчас ЦБ пытается вытеснить с рынка - это, наверное, правильно, я тоже прихожу постепенно к выводу, у меня мои эксперты все и замы говорят, что еще рынок не перегрет, но мне кажется, что определенные сигналы есть и нужно осторожнее. По крайней мере, уже к концу этого года надо, может быть, посмотреть и более внимательным быть к потребкредитам", - добавил глава ВТБ.

По мнению Костина, Банк России может принять решение о снижении ключевой ставки уже во втором квартале 2019 года, говорил он ранее.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор может вернуться к снижению ключевой ставки во втором или третьем квартале на фоне исчерпания проинфляционных факторов.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 14 июня. Сейчас ключевая ставка составляет 7,75% годовых.