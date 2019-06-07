"Россети" вложат 3,6 млрд рублей в модернизацию электросетей Карелии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Карелии и "Россети Северо-Запад" подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о цифровизации электросетевего комплекса региона. По условиям договора энергетики вложат в модернизацию сетей республики 3,6 млрд рублей, сообщила ТАСС пресс-служба правительства Карелии.

"Генеральный директор "Россети Северо-Запад" Артем Пидник и глава Карелии Артур Парфенчиков подписали соглашение о взаимодействии по цифровизации электросетевого комплекса региона. Россети "Северо-Запад" планируют направить 3,6 млрд рублей на модернизацию электросетевого комплекса Карелии", - сообщили в пресс-службе.

По словам Пидника, "Россети" будут взаимодействовать с властями региона в реализации концепции "Цифровая трансформация 2030".В рамках инвестиционной программы на 2019-2025 годы компания направит 3,6 млрд рублей, которые в том числе пойдут на строительство первой в регионе "умной" подстанции - автоматизированного энергообъекта, работающего без персонала.

У компании уже есть опыт работы по цифровизации электросетей. Так, в Лахденпохском районе с 2019 года установили системы мониторинга состояния линий электропередачи. Это позволяет вовремя получать информацию о месте повреждения сетей, их перегреве или снегоналипании, что позволяет специалистам вовремя предотвратить аварию.

"Наши договоренности обеспечат не только реализацию планов по цифровизации, но и расширят доступ потребителей к качественной инфраструктуре и повысят инвестиционную привлекательность региона", - прокомментировал Пидник.