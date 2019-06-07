РЖД хотят открыть литейно-механический завод на базе обанкротившегося в Курганской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют открыть новый литейно-механический завод (ЛМЗ) в Курганской области на базе Петуховского ЛМЗ, который проходит процедуру банкротства. Проектирование ориентировочно завершится в июле 2019 года, сообщил ТАСС врио губернатора региона Вадим Шумков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В апреле 2018 года предприятие было признано банкротом. До 8 октября 2019 года на нем открыто конкурсное производство.

"Сегодня идет проектирование, его ведет "дочка" РЖД. К июлю они планируют сказать, проходит проект или нет. Если проходит, то, по сути, получим новый завод. Это, по планам, будет схожее производство, но на новом литейном оборудовании. Они [РЖД] предполагают возможность производить оборудование не только для нужд компании, но и для других", - сказал он.

Шумков добавил, что примерный объем инвестиции РЖД может составить около 1 млрд рублей, планируется создать более 300 рабочих мест. На новый завод будут принимать и переобучать людей, которые попадут под сокращение на Петуховском ЛМЗ.

"На новом заводе планируется построить новый литейный цех, потому что основной ограничитель старого завода состоял в том, что литейное производство было неэффективным. Оно тратило слишком много энергии, а продукция была очень плохого качества. Даже РЖД не покупали эту продукцию", - отметил он.

Литейно-механический завод - градообразующее предприятие города Петухово. Завод принадлежит ОАО "РЖД" и специализируется на производстве деталей и узлов для железнодорожного транспорта.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.