Глава ЕАО обсудит с китайским инвестором на "Экспо" освоение месторождения марганца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Губернатор Еврейской АО Александр Левинталь встретится на российско-китайской "Экспо" в Харбине 15-19 июня с инвестором, реализующим проект освоения Южно-Хинганского месторождения железомарганцевых руд в регионе, сообщил в пятницу ТАСС во время Петербургского международного экономического форума губернатор области Александр Левинталь.

"В ближайшее время мы должны еще раз встретиться с компанией на "Экспо" для обсуждения реализации проекта", - сказал он.

Освоением Южно-Хинганского месторождения железомарганцевых руд в Октябрьском районе ЕАО занимается компания "Хэмэн - Дальний Восток" (предприятие со стопроцентным китайским капиталом). По данным правительства области, компания вложила в проект около миллиарда рублей. С начала реализации проекта пройдено свыше 1,4 тыс. погонных метров горных выработок, пройдено и выбито на поверхность три вентиляционных восстающих. На настоящий момент подготовлен технический проект, включающий строительство обогатительной фабрики на территории района, проект согласован в апреле 2019 года в Роснедрах. Сейчас идет добыча руды. Лицензией компания владеет с 2006 года.

"Была задержка [в реализации проекта, в это время деятельность практически не велась], года два шел процесс с налоговой, там были нарушения, они [компания] пытались оспорить их через суды. Но суды приняли сторону налоговой, компания заплатила штрафные санкции. Я активно работал в этом направлении, встречался с губернатором провинции Хэйлунцзян, с руководством самой компании и сейчас мы определенные шаги увидели. Компания закупила оборудование, изготовила проектную документацию не только на саму добычу, но и на обогатительную фабрику", - сказал Левинталь.

Разведанные запасы Южно-Хинганского месторождения - около 9 млн т, содержание марганца в рудах - около 26%, они пригодны для использования в металлургической промышленности. Месторождение было разведано в середине прошлого века.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.