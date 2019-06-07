"Россети" проводит ребрендинг дочерних компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" с июня начала переименование дочерних и зависимых компаний под единым брендом "Россети", сообщил генеральный директор компании Павел Ливинский в ходе презентации на Петербургском международном экономическом форуме.

"С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак "Россети" и региональную или функциональную привязку. Процесс может занять несколько лет", - сказал он.

Например, компании получили новые названия "Россети Северный Кавказ" (ранее - МРСК Северного Кавказа, "Россети Юг" (ранее - МРСК Юга), "Россети Центр" (ранее - МРСК Центра).

Внедрение единой бренд-архитектуры, одобренное советом директоров "Россетей" 29 апреля 2019 года, предусматривает поэтапную замену фирменных элементов по мере окончания сроков их амортизации, без увеличения существующих бюджетов и в рамках утвержденных бизнес-планов компаний, отметил Ливинский.

Официальный представитель компании пояснил ТАСС, что ребрендинг затронет 14 межрегиональных компаний и "Россети - ФСК ЕЭС". "Наименования юридических лиц останутся без изменений. Процесс ребрендинга может занять до пяти лет", - сказал он.

Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% в уставном капитале.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.