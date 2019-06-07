Более 40 социальных объектов получит в 2019 году Башкирия по нацпроектам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Более 40 социальных объектов откроют в Башкирии в 2019 году в рамках реализации национальных проектов, сообщил врио главы республики Радий Хабиров в эфире телеканала "Россия 24" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В этом году в рамках нацпроектов мы открываем 22 школы, 19 детских садов, две детских поликлиники, десятками фельдшерско-акушерских пунктов", - сказал он, упомянув также бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Регион особенно интересует реализация нацпроекта "Здравоохранение", от него напрямую зависит качество жизни граждан, отметил Хабиров. "Для нас очень интересен нацпроект "Здравоохранение", потому что он интегральный и решает с одной стороны, чтобы люди не болели, а с другой - чтобы жили долго и качественно", - отметил врио главы.

По данным властей региона, республика получит более 170 млрд рублей на реализацию нацпроектов по 12 направлениям до 2024 года.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.