Кольцевую автомагистраль построят во Владивостоке

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. ИнфраВЭБ (дочернее предприятие ВЭБ.РФ), "Российские автомобильные дороги" и администрация Приморского края в рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта "Владивостокская кольцевая автомобильная дорога". Об этом сообщается в релизе ВЭБ.РФ.

"Развитие транспортной инфраструктуры соответствует приоритетам ВЭБ.РФ. При реализации проекта во Владивостоке будут использованы передовые и инновационные технологии. Структурирование проекта предполагается на принципах государственно-частного партнерства", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ИнфраВЭБ Юрия Корсуна.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что в текущем году планируется провести предварительные расчеты по строительству магистрали. На 2020 год назначено обоснование цены и следующим шагом станет непосредственно проектирование и строительство дороги.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.