Эксперт: разрешение торгового спора между США и Китаем возможно в течение полутора лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Торговые противоречия между США и Китаем могут разрешиться в ближайшие полтора года, сообщил ТАСС генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Игорь Зелезецкий в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Разрешение торгового противоречия между двумя странами представляется вполне возможным на горизонте одного года - полутора лет, поскольку дополнительно введенные тарифы ложатся тяжелым грузом прежде всего на потребителей и компании США. Это, в свою очередь, может отразиться в понижении внутреннего рейтинга [президента США] Дональда Трампа на фоне предстоящих выборов в 2020 году, равно как и на давлении на него со стороны окружения и мирового сообщества", - сказал он.

Зелезецкий отметил, что примирение между двумя странами зависит во многом от США, в то время как выгоды от снятия дополнительных пошлин имеют гораздо большее значение для Китая, который в данной ситуации лишь симметрично отвечает на действия американской стороны в целях сохранения престижа.

"Таким образом, Китай несет больший груз торговой войны, поскольку, по нашей оценке, потенциальный эффект на снижение темпов роста ВВП в два раза выше (около 2 п.п. на 1 год) в сравнении с США (около 1 п.п.)", - пояснил он.

История вопроса

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции повысили с 10% до 25%, на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на товары из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая ввели с 1 июня пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.

Директор - распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в среду предупредила, что торговая война между США и Китаем может привести к сокращению мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.