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Власти ЕАО сообщили о строительстве сельхозкомплекса за 12 млрд рублей

Проект связана с производством молока, мяса и кормовой базы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Китайский инвестор создаст в Смидовичском районе Еврейской АО сельскохозяйственный комплекс стоимостью около 12 млрд рублей, сообщил во время Петербургского международного экономического форума губернатор области Александр Левинталь.

"Планируется создание в Смидовичском районе экологически чистого сельскохозяйственного производства, которое связано с производством молока, мяса, кормовой базы. С поставкой продукции в Хабаровск, являющимся большим потребителем. Этот проект стоит около 12 млрд рублей", - сказал Левинталь.

Инвестором, по его словам, выступит компания из Харбина, уже реализующая проекты в Хабаровском крае. Сейчас подбирается земля в районе, там придется проводить мелиорацию.

Эта же компания планирует построить логистический зерновой терминал в ЕАО на границе с Китаем, сообщил глава ЕАО, не уточнив детали.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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