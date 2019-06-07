Чайка: прокуратура активно вовлечена в создание условий для благоприятного инвестклимата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Прокуроры проводят активную работу по созданию условий для благоприятного инвестиционного климата в России. Об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка, выступая на XXIII Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии "Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов".

"Мы прекрасно понимаем, что развитие экономики, создание благоприятного инвестиционного климата напрямую зависят от понятной, сбалансированной правовой системы. Органы прокуратуры в полной мере вовлечены в процесс ее модернизации", - заявил генпрокурор.

"Сегодня для повышения инвестиционной привлекательности государством создаются необходимые условия, предусмотрены различные льготы. Мы внимательно следим за тем, как они соблюдаются", - рассказал Чайка. По его словам, это касается вопросов строительства объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития, обеспечения прав инвесторов, осуществляющих деятельность в особых экономических зонах, в том числе при оказании им мер государственной поддержки.

"Мы - активные участники так называемой регуляторной гильотины. Формируем свои предложения с учетом многолетней практики оценки нормативных правовых актов в сфере экономики на соответствие их федеральному законодательству. Наш опыт действительно позволяет это сделать", - отметил генпрокурор. Так, в прошлом году по требованиям прокуроров было изменено и отменено почти 30 тыс. незаконных актов, создававших административные барьеры для предпринимателей-инвесторов.

В качестве примера Чайка привел Пермский край, где прокурор оспорил правила заключения специальных инвестиционных контрактов, которые вопреки закону "О промышленной политике" не предусматривали возможности заключения таких соглашений с бизнесменами, осуществляющими модернизацию производственных мощностей. "Теперь предприятия, вкладывающие деньги в реальное производство, смогут получать установленные законом преференции в полном объеме", - отметил генпрокурор.