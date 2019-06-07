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ПМЭФ-2019

Мантуров: решений по поддержке "Группы ГАЗ" не принималось

Правительство рассматривает продление программы поддержки спроса для компаний автопрома, отметил министр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Решений по поддержке "Группы ГАЗ" не принималось, правительство рассматривает продление программы поддержки спроса для компаний автопрома РФ, включая ГАЗ, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ-2019.

"Никаких решений никто не принимал. Более того, идет общая комплексная работа относительно других компаний автопрома по поводу продления программы по поддержке спроса, что естественно будет касаться ГАЗа в том числе. Никаких решений по ГАЗу на сегодняшний день не принималось", - сказал Мантуров.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
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