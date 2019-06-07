Задержка решения Дании по "Северному потоку - 2" может отсрочить ввод проекта на 2020 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Задержка в получении разрешения от Дании по "Северному потоку - 2" может привести к отсрочке ввода проекта на 2020 год. Об этом сообщил финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

"Есть совершенно очевидный риск того, что мы не получим разрешение от Дании вовремя (по "Северному потоку - 2"). Из-за этого срок ввода в эксплуатацию может быть перенесен", - сказал он, отвечая на вопрос о риске сдвига сдачи проекта на 2020 год.

По его словам, Nord Stream 2 ожидает получить около €440 млн от инвесторов проекта во II квартале.

"Мы запрашиваем средства (от инвесторов проекта - прим. ТАСС) ежеквартально, это обычный процесс. В этом квартале мы скоро такой запрос направим, и это будет в районе €440 млн ", - сказал он. Коркоран уточнил, что речь идет о всем пуле инвесторов в прописанных долях: 50% - от "Газпрома", по 10% от пяти европейских партнеров.

Он также отметил, что уже получен "очень высокий процент от полной суммы инвестиций".

В свою очередь управляющий директор компании Маттиас Варниг сообщил, что Nord Stream 2 AG будет использовать все ресурсы для борьбы против дискриминации в отношении проекта.

"Мы будем уважать европейские законы, но нужно понимать, что у нас есть и права. Мы видим и дискриминацию [в отношении проекта], и мы будем использовать все наши возможности и политические структуры для того, чтобы бороться за наши права и отсутствие дискриминации в этом вопросе", - сказал он.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры "Газпрома" профинансируют 50%.