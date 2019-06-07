Козак: эффективность господдержки сельхозмашиностроения вырастет в четыре раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Изменение системы субсидирования предприятий сельхозмашиностроения в 4 раза повысит эффективность этой поддержки. Об этом сказал ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Козак в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Как ранее сообщала газета "Коммерсантъ", правительство с 2020 г. отменит прямые субсидии для производителей сельхозтехники - так называемую "программу 1432", заменив их на общий для всего машиностроения механизм льготного лизинга. По данным издания, прямые субсидии обошлись бюджету РФ в 34 млрд руб. за последние 5 лет. В профильной ассоциации Росспецмаш не поддерживают изменение механизма.

"Понятно, что бизнес хочет получать деньги. Но речи об отмене поддержки не идет, "программу 1432" никто не собирается менять. Речь идет об увеличении поддержки производителей сельхозтехники, увеличении поддержки потребителей российской сельхозтехники, что приведет к увеличению объемов продаж", - пояснил Козак.

"После изменения системы субсидирования в 4 раза должна вырасти эффективность использования бюджетных средств. А не так, как было прежде - когда объем полученных субсидий увеличился в 5 раз, а количество поставленной техники - в 1,3 раза. Компаниям нужно будет продавать дешевле, конкуренция будет выше. А льготный лизинг смогут получать все покупатели, тогда как сейчас получателей субсидий выбирает правительство", - добавил он.

По словам вице-премьера, сельхозмашиностроители сейчас получают наибольшее количество субсидий при слабом экономическом эффекте от них. При этом главная задача правительства - добиться увеличения объемов продаж техники. "Сейчас эти объемы не растут, и возникают вопросы: мы что финансируем, конкретный бизнес? Или мы финансируем производство сельхозтехники, и оказываем помощь сельхозтоваропроизводителям в приобретении этой техники?", - заключил Козак.

По словам вице-премьера, и Минсельхоз, и Минпромторг, и курирующий АПК вице-премьер Алексей Гордеев поддерживают видоизменение механизма.

При этом часть субсидий останутся для компаний прямыми. Например, субсидии на осуществление НИОКР. "Но этот перечень направлений и технологий (под прямое субсидирование - прим. ТАСС) будет утвержден правительством. Нужно, чтобы было понятно, какие задачи технологического развития мы решаем", - отметил Козак.