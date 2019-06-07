Предприниматели Пермского края смогут заключать сделки на мировых электронных площадках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Предприниматели Пермского края смогут продвигать товары и услуги на зарубежные рынки, размещая информацию на мировых электронных торговых площадках. Это станет возможным в рамках пилотного соглашения между властями региона и Российским экспортным центром (РЭЦ), которое было подписано на полях ПМЭФ-2019, сообщается в пятницу на сайте правительства Пермского края.

"Пилотное соглашение с Российским экспортным центром позволит пермским компаниям получить методологическую поддержку - правильный выбор market place, сервисного партнера, рекомендации по актуальности продажи данной продукции на выбранном зарубежном рынке", - приводятся в сообщении слова губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Власти Пермского края планируют оказывать предприятиям, которые заинтересуются электронной коммерцией, все доступные меры государственной поддержки, включая субсидиарные.

Среди партнеров Российского экспортного центра такие мировые электронные торговые площадки как Alibaba.com, Ebay. com, SAP ariba, Amazon.com и многие другие, именно на них у компаний Пермского края появится возможность продавать свои товары и услуги.

"Продукция более 170 российских компаний была опубликована на крупнейшей международной оптовой интернет-площадке Alibaba.com и доступна для покупки как в Китае, так и в прочих странах. Более 25 тыс. российских продавцов осуществляют экспортные продажи на международной электронной торговой площадке eBay. Уверен, что продукция компаний Пермского края также будет пользоваться спросом", - цитирует пресс-служба краевого правительства генерального директора РЭЦ Андрея Слепнева.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.