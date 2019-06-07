Инвесторы планируют вложить 3,4 млрд рублей в модернизацию энергосистемы Псковской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компания "Россети Северо-Запад" планирует до 2025 года инвестировать в модернизацию энергосистемы Псковской области 3,4 млрд рублей и обновить почти 2 тыс. км линий электропередачи. Соответствующее соглашение в пятницу подписали губернатор региона Михаил Ведерников и генеральный директор "Россети Северо-Запад" Артем Пидник на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Стороны договорились о стратегическом партнерстве в рамках реализации концепции "Цифровая трансформация 2030". Общий объем капитальных вложений в электросетевой комплекс Псковской области в утвержденной инвестиционной программе с 2019 по 2025 года составит 3,4 млрд рублей. В частности, компания планирует модернизировать 1,8 тыс. км линий электропередачи и ввести 79 МВА мощности. ", - отмечается в сообщении.

По мнению генерального директора "Россети Северо-Запад" Артема Пидника, соглашение позволит повысить эффективность взаимодействия компании и региона "с учетом стратегического вектора развития российской энергетической отрасли". Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что развитие электроэнергетики благоприятно скажется на инвестиционном климате региона. "Сотрудничество нашего региона с компанией "Россети Северо-Запад" позволяет гарантировать не только надежное электроснабжение потребителей, но и социальную стабильность и экологическую безопасность", - цитирует пресс-служба слова главы региона.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.